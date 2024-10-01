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Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu?

Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu?
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Yeni yıl öncesinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir zam iddiası ortaya çıktı. Yeniden Değerleme Oranı'na göre, 2025 yılında trafik cezalarının yüzde 45'e varan oranda artması bekleniyor. Peki, trafik cezaları ne kadar olacak? Trafik cezası zam oranı ne oldu?

Trafik cezalarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yılda trafik cezalarına zam yapılacağı duyuruldu. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu haber gündem konusu oluyor. Trafik cezaları, sürücülerin güvenli bir şekilde araç kullanmalarını sağlamak ve trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla belirleniyor. Peki, Trafik cezalarına zam mı geliyor?

TRAFİK CEZALARINA ZAM MI GELİYOR?

2024 yılı için Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 45 civarında olması öngörülüyor. Bu oran, trafik cezalarında da artışa neden olacak. 2024 yılı için en düşük hız limiti ihlali cezası 1.507 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025'te bu cezanın 2.185 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Trafik cezalarına zam mı geliyor?

TRAFİK CEZASI ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Trafik cezası zamları yeni yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
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