Trafik cezaları silinecek mi? Öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Peki, Trafik cezaları silinecek mi? Trafik cezası affı 2023 haberimizde...

TRAFİK CEZALARI SİLİNECEK Mİ?

Alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olmasına karşın 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmeyen ve tüm tahsil daireleri itibariyle asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında olan borçlar silinecek. Üç ayrı ceza olsa da iki bin lirayı geçmiyorsa aynı kapsamda değerlendirilecek. Bu tutarın hesabında 1 Ocak 2023 itibariyle tahsil dairesi kayıtları dikkate alınacak. Düzenleme öncesi yapılan ödemeler iade edilmeyecek. Bu konuda açılan davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın terkin edildiğine ilişkin bildirimi üzerine mahkeme tarafından sonlandırılacak.