Enflasyon rakamlarının ardından vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre, 2023 yılında harç ve cezalara yüzde 122,93 oranında zam gelecek. Peki, Trafik cezaları ne kadar? Trafik cezasına zam gelir mi? Trafik cezalarına zam mı geldi?

Trafik cezaları ne kadar? Enflasyon rakamlarının ardından vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre, 2023 yılında harç ve cezalara yüzde 122,93 oranında zam gelecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor. Erdoğan herhangi bir müdahale etmezse önümüzdeki yıl; pasaport, ehliyet, yurt dışından getirilen telefonlara kayıt harcı, trafik cezaları ve bazı vergiler yüzde 122,93 oranında artacak. Peki, Trafik cezaları ne kadar? Trafik cezasına zam gelir mi? Trafik cezalarına zam mı geldi? İşte detaylar...

TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı. Verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.