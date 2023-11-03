TÜİK'in açıkladığı ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile 2024'te vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu. Peki, Trafik cezaları ne kadar olacak? Trafik cezaları yeni yılda kaç TL, ne kadar olacak? Hangi trafik cezası kaç TL?

Trafik cezaları ne kadar olacak? Trafik cezaları yeni yılda kaç TL, ne kadar olacak? Hangi trafik cezası kaç TL?

Trafik cezaları ne kadar olacak? Sorusu, açıklanan rakamlar ile birlikte gündeme gelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek. Peki, Trafik cezaları ne kadar olacak? Trafik cezaları yeni yılda kaç TL, ne kadar olacak? Hangi trafik cezası kaç TL?

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1.506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.510 lira olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.