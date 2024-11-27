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Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL?

Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL?
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2025 yılında trafik cezaları yeniden güncellenmeye gidilecek. Araç içinde telefonla konuşmak ve ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar olacağı merak ediliyor. Emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar olduğu gündemde. Peki, Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak?

2025 yılı trafik cezaları ne kadar? Sürücülerin, trafik kurallarına daha fazla dikkat etmelerini teşvik etmek amacıyla artırılan cezalara yüzde kaç zam geleceği merak ediliyor. Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

TRAFİK CEZALARI 2025'TE NE KADAR OLACAK?

  • Seyir halinde cep telefonu kullanma, kırmızı ışık ihlali ve araç muayenesi yaptırmama: 2.168 TL
  • Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL
  • Emniyet kemeri takmama ve park yasağı ihlali: 993 TL
  • Engelli otoparkını işgal etme: 1.986 TL
  • Kış lastiği kullanmama: 5.856 TL
  • Alkollü araç kullanma (ilk kez): 9.267 TL

Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL?

Cumhurbaşkanının trafik cezalarını artırma veya indirme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, araç muayene ücretleri ve bu ücretlere ilişkin cezaları her 5 yılda bir %20 oranında artırma ya da azaltma yetkisine sahiptir.

Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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