Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL?

2025 yılı trafik cezaları ne kadar? Sürücülerin, trafik kurallarına daha fazla dikkat etmelerini teşvik etmek amacıyla artırılan cezalara yüzde kaç zam geleceği merak ediliyor. Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

TRAFİK CEZALARI 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Seyir halinde cep telefonu kullanma, kırmızı ışık ihlali ve araç muayenesi yaptırmama: 2.168 TL

Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL

Emniyet kemeri takmama ve park yasağı ihlali: 993 TL

Engelli otoparkını işgal etme: 1.986 TL

Kış lastiği kullanmama: 5.856 TL

Alkollü araç kullanma (ilk kez): 9.267 TL

Cumhurbaşkanının trafik cezalarını artırma veya indirme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, araç muayene ücretleri ve bu ücretlere ilişkin cezaları her 5 yılda bir %20 oranında artırma ya da azaltma yetkisine sahiptir.