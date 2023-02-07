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Trafiğe kapalı olan yollar! Hangi yollar trafiğe kapalı? Deprem ve çığ nedeniyle trafiğe kapalı yollar!

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Trafiğe kapalı olan yollar! Hangi yollar trafiğe kapalı? Deprem ve çığ nedeniyle trafiğe kapalı yollar!

Kahramanmaraş'ta 10 ilde hissedilen deprem sonrası yardım ulaşımı için şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar Trafiğe kapalı olan yollar hangileri merak ediyorlar. Peki, Hangi yollar trafiğe kapalı? Deprem nedeniyle trafiğe kapalı yollar! Trafiğe kapalı olan yollar! İşte kar nedeniyle kapalı yollar!

Deprem sonrası yağma iddiaları Bakan Soylu'ya soruldu: Bir iki münferit küçük olay var, bunları büyütmek vatandaşlarımıza karşı önemli bir yanlıştırDeprem sonrası yağma iddiaları Bakan Soylu'ya soruldu: Bir iki münferit küçük olay var, bunları büyütmek vatandaşlarımıza karşı önemli bir yanlıştır
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Trafiğe kapalı olan yollar! Kahramanmaraş'ta 10 ilde hissedilen deprem sonrası yardım ulaşımı için şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar Trafiğe kapalı olan yollar hangileri merak ediyorlar. Peki, Hangi yollar trafiğe kapalı? Deprem nedeniyle trafiğe kapalı yollar! Trafiğe kapalı olan yollar haberimizde...

TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ
KAPANAN KESİM
BAŞLANGIÇ (km) SON (km)
KAPANMA TARİHİ
GÜN SAAT
GÜNCELLEME TARİHİ
1114020-08PDŞİLE-AĞVA(Kabakoz Mevkii)YOL ÇALIŞMASI71501/01/202100:0007/02/2023 16:44
211754-02I, DKocaali-Hendek KAR VE TİPİ 174106/02/202316:0007/02/2023 16:44
311859-55DBarbaros-LimanYOL ÇALIŞMASI0501/01/202100:0007/02/2023 16:44
433103-54D, PD, DŞuhut-SandıklıKAR VE TİPİ 13301/12/202200:1207/02/2023 16:44
533103-26DŞuhut-SenirkentKAR VE TİPİ 586905/02/202320:0007/02/2023 16:44
633370-03D, I, PDAyrancı-Erdemli KAR VE TİPİ 05610/01/202315:0007/02/2023 16:44
733342-27DHasanoba-KaramanKAR VE TİPİ 01407/02/202308:0007/02/2023 16:44
833370-01DKaraman-KarapınarKAR VE TİPİ 02007/02/202308:0007/02/2023 16:44
933442-50D, IAkören-BozkırKAR VE TİPİ 459105/02/202319:4007/02/2023 16:44
10334696-01D, PRKONYA-SEYDİŞEHİR... NOTTIR VE ÇEKİCİLERE KAPALIKÜÇÜK ARAÇLARA AÇIK.KAR VE TİPİ 08706/02/202321:3007/02/2023 16:44
11334695-09DSEYDİŞEHİR-AKSEKİ.... NOT.. TIR VE ÇEKİCİLERE KAPALI KÜÇÜK ARAÇLARA AÇIKKAR VE TİPİ 03706/02/202321:4507/02/2023 16:44
12334695-08DSEYDİŞEHİR-AKSEKİNOT. TIR VE ÇEKİCİLERE KAPALI KÜÇÜK ARAÇLARA AÇIKKAR VE TİPİ 03006/02/202321:4507/02/2023 16:44
1333642-52D, PD, IBeyşehir-Cevizli Ayr.-TarascıKAR VE TİPİ 03009/12/202200:0007/02/2023 16:44
1433642-79DHüyük-DoğanbeyKAR VE TİPİ 03006/02/202303:1507/02/2023 16:44
1533770-59IBalcılar-BaşyaylaKAR VE TİPİ 01905/02/202317:4007/02/2023 16:44
1633742-45IBaşyayla-BalcılarKAR VE TİPİ 04105/02/202319:0007/02/2023 16:44
1733707-34ISarıveliler-AlanyaKAR VE TİPİ 01005/02/202319:0007/02/2023 16:44
1833770-55ITaşkent-Sarıveliler Ayr.-BaşyaylaKAR VE TİPİ 01205/02/202319:0007/02/2023 16:44
1933770-50IKaraman-BucakkışlaKAR VE TİPİ 688705/02/202319:3007/02/2023 16:44
2033742-65PDHadim-BeyreliKAR VE TİPİ 02205/02/202319:5007/02/2023 16:44
2133742-41ITaşkent-AlanyaKAR VE TİPİ 02105/02/202320:2007/02/2023 16:44
22337340-02DBOZKIR-HADİM-ERMENEK KAR VE TİPİ 135307/02/202311:0007/02/2023 16:44
23337340-03DHADİM-TAŞKENT-GÖKTEPE KAR VE TİPİ 51507/02/202311:0007/02/2023 16:44
2433868-80DAğaçören-OrtaköyKAR VE TİPİ 03706/02/202318:3007/02/2023 16:44
2533806-30PR, DŞereflikoçhisar-AğaçörenKAR VE TİPİ 22906/02/202318:3007/02/2023 16:44
26338300-13PR, DKONYA-AKSARAYKAR VE TİPİ 07206/02/202321:3007/02/2023 16:44
27338300-15DAKSARAY-NEVŞEHİRKAR VE TİPİ 23006/02/202321:4507/02/2023 16:44
2833868-81DAğaçören-SarıyahşiKAR VE TİPİ 01507/02/202318:3007/02/2023 16:44
2955133-60IBeşçatal-Sarıkavak (Ulaşım Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır.)HEYELAN262729/01/201915:0007/02/2023 16:44
3055133-66DAnamur-Melleç HEYELAN0623/01/202210:0007/02/2023 16:44
31551400-17DSİLİFKE-MERSİN(Narlıkuyu Mevkii-Trafik servis yolundan sağlanmaktadır.)YOL ÇALIŞMASI181923/12/202216:0007/02/2023 16:44
3255133-78PDKaraman-Kırobası-GüzelolukKAR VE TİPİ 04811/01/202310:0007/02/2023 16:44
33551715-07DKARAMAN-MUT (SERTAVUL GEÇİDİ )(Tır ve çekici trafiğine kapalıdır.)KAR VE TİPİ 4407/02/202315:3007/02/2023 16:44
34552O-21/34DTarsus-Adana Otoyol Bağlantı Yolu(Yenice Kavşağı mevki)(Ulaşım diğer bağlantı kollarından sağlanmaktadır.)YOL ÇALIŞMASI6712/12/202215:0007/02/2023 16:44
3555233-53DErdemli-GüzelolukYOL ÇALIŞMASI192516/12/202208:0007/02/2023 16:44
3655233-77PDGüzeloluk-AyrancıKAR VE TİPİ 02510/01/202315:0007/02/2023 16:44
3755331-78PDOsmaniye Osb-Botaş TesisleriYOL ÇALIŞMASI0527/02/201908:0007/02/2023 16:44
38553420-02DHATAY-REYHANLIDEPREM202206/02/202300:0207/02/2023 16:44
3955331-13DHavaalanı YoluDEPREM0506/02/202306:0007/02/2023 16:44
4055601-02PDKozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi -İndirme istikametinden sağlanmaktadır.)HEYELAN505108/03/201908:0007/02/2023 16:44
4155601-21PDMansurlu-Aktepe-YahyalıKAR VE TİPİ 81506/02/202306:0007/02/2023 16:44
4255601-05PDTufanbeyli-Ayvat-TomarzaKAR VE TİPİ 223006/02/202306:0007/02/2023 16:44
43556815-02DSAİMBEYLİ-FEKE YOLU (Tırtat Bakımevi mevki)DEPREM707506/02/202315:0007/02/2023 16:44
4455701-19DYenice-Ceyhan Ayr.- Yılankale (her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılmaktadır.)DİĞER1103/11/202021:0007/02/2023 16:44
4555846-78I, DGöksun-GebenKAR VE TİPİ 153706/02/202310:0007/02/2023 16:44
4655846-09IElbistan-Gürün KAR VE TİPİ 04406/02/202312:0007/02/2023 16:44
4755846-03D, IElbistan-NurhakDEPREM05407/02/202310:0007/02/2023 16:44
4855844-54INurhak-Kapıdere İst.-GölbaşıDEPREM0707/02/202310:0007/02/2023 16:44
4966140-02IÇiçekdağı-Akçakent KAR VE TİPİ 0206/02/202311:2007/02/2023 16:44
5066171-27IÇerikli-AkçakentKAR VE TİPİ 4406/02/202318:3007/02/2023 16:44
51661757-03DKAMAN-ŞEREFLİKOÇHİSARKAR VE TİPİ 02207/02/202300:0007/02/2023 16:44
52661757-02DKAMAN-ŞANLIKIŞLA-ŞEREFLİKOÇHİSARKAR VE TİPİ 02507/02/202300:0007/02/2023 16:44
53662815-01DPINARBAŞI-SARIZ (TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR.)KAR VE TİPİ 05606/02/202306:3007/02/2023 16:44
5466238-31İSarız-AfşinKAR VE TİPİ 42806/02/202323:2007/02/2023 16:44
5566866-32ISarıkaya-Akçakışla-AkdağmadeniKAR VE TİPİ 325507/02/202309:0007/02/2023 16:44
5677555-78Kızlan-ÇerçilerKAR VE TİPİ 253906/02/202316:0207/02/2023 16:44
5777857-50IÇerçiler-Kızlan KAR VE TİPİ 234506/02/202316:0207/02/2023 16:44
58881850-10DMALATYA-GÖLBAŞIDEPREM07406/02/202304:1707/02/2023 16:44
5988144-50DMalatya-Çelikhan DEPREM02506/02/202305:0007/02/2023 16:44
6088144-51IÇelikhan-SürgüDEPREM01206/02/202305:0007/02/2023 16:44
6188412-50IBingöl-Genç-Ayrım-. Yamaç(Alternatif ulaşım güzergahı; Bingöl İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan ve Bingöl merkezden ayrılan Yamaç grup Köy yolu kullanılabilir.HEYELAN7805/08/202214:3007/02/2023 16:44
6288412-25IGenç-YenisuKAR VE TİPİ 24406/02/202306:2007/02/2023 16:44
6388412-82PD, IKarlıova Ayr.-YedisuKAR VE TİPİ 04406/02/202306:5007/02/2023 16:44
6488412-04IAyr.-YenibaşakKAR VE TİPİ 02406/02/202307:0007/02/2023 16:44
6588412-76IAyrım - AdaklıKAR VE TİPİ 01406/02/202310:3007/02/2023 16:44
6688412-75ISancak - HasbağlarKAR VE TİPİ 05506/02/202310:3007/02/2023 16:44
6788412-78IKarakoçan-YayladereKAR VE TİPİ 01607/02/202309:4507/02/2023 16:44
6888412-81DYolçatı-SancakKAR VE TİPİ 02707/02/202309:4507/02/2023 16:44
6988423-07IKarakoçan-YayladereKAR VE TİPİ 03008/02/202309:4507/02/2023 16:44
7088544-77PD, IDivriği Ayr.- YoncalıKAR VE TİPİ 01805/02/202314:4507/02/2023 16:44
71885260-18DARAPGİR-DİVRİĞİKAR VE TİPİ 02906/02/202314:1007/02/2023 16:44
7288662-55I, PDHozat-Karaoğlan-OvacıkKAR VE TİPİ 285605/02/202315:4507/02/2023 16:44
7388744-58IMalatya Ayr.-Erkenek (Tünel bağlantı yolu)HEYELAN0531/01/201820:0007/02/2023 16:44
7488702-06PDNarince-Gerger Ayr.-Nemrut DağıKAR VE TİPİ 71514/01/202312:1507/02/2023 16:44
7588702-03PDSincik-ArıkonakKAR VE TİPİ 306301/02/202322:0007/02/2023 16:44
76887850-10DMALATYA-GÖLBAŞIDEPREM748406/02/202304:1707/02/2023 16:44
7788702-01D, IAdıyaman-ÇelikhanDEPREM07406/02/202304:1707/02/2023 16:44
7888702-77IÇelikhan-SürgüDEPREM0606/02/202304:1707/02/2023 16:44
79994370-04DSİİRT-ERUHKAR VE TİPİ 01007/02/202311:0007/02/2023 16:44
801010129-27PDTaşköprü-YağmurdereKAR VE TİPİ 0822/12/202211:0007/02/2023 16:44
811010208-05PDAyrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi)KAR VE TİPİ 334303/12/202215:3007/02/2023 16:44
8210103915-01IOF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ)KAR VE TİPİ 477019/12/202210:0007/02/2023 16:44
831010353-36PDGüneysu-HandüzüKAR VE TİPİ 71911/01/202300:0107/02/2023 16:44
841010428-03I, PD, IKurtbeli GeçidiKAR VE TİPİ 779719/12/202214:0007/02/2023 16:44
851010561-28I, PDSürmene-Köprübaşı-BayburtKAR VE TİPİ 224819/12/202210:0007/02/2023 16:44
861010561-25I, PDÜçpınar-YağmurdereKAR VE TİPİ 256220/12/202215:0007/02/2023 16:44
871010528-08PD, IGörele-Köprübaşı -DoğankentKAR VE TİPİ 283720/12/202216:0007/02/2023 16:44
881010561-65PDŞıhkıran MevkiiKAR VE TİPİ 182528/12/202214:0007/02/2023 16:44
891010561-74PDSivrice MevkiiKAR VE TİPİ 81928/12/202214:0007/02/2023 16:44
901010561-80İ, PDHaçka YaylasıKAR VE TİPİ 32405/01/202309:0007/02/2023 16:44
911010669-75D, ISalmankaş Geçidi-ArpalıKAR VE TİPİ 163219/12/202210:0007/02/2023 16:44
921010629-26IDağbaşı-Salmankaş GeçidiKAR VE TİPİ 0819/12/202210:0007/02/2023 16:44
9310106915-02IOF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ)KAR VE TİPİ 0919/12/202210:0007/02/2023 16:44
941111165-51DVan-Bahçesaray (Karabet Geçidi)ÇIĞ TEHLİKESİ114031/01/202313:5107/02/2023 16:44
951111349-02DMuş-VartoAyr.- BulanıkBARAJ ÇALIŞMASI03403/03/202015:0007/02/2023 16:44
961111349-30DHasköy-MutkiKAR VE TİPİ 1901/02/202315:2007/02/2023 16:44
971111349-75DMuş-Kulp KAR VE TİPİ 233601/02/202315:3007/02/2023 16:44
9811114400-34DHAKKARİ-ÇIĞLIÇIĞ03004/02/202320:3007/02/2023 16:44
991111730-27DŞemdinli - Derecik il yoluKAR VE TİPİ 384531/01/202311:1007/02/2023 16:44
1001111730-25DYüksekova - Dağlıca ÇIĞ425405/02/202314:0007/02/2023 16:44
1011111813-28DHizan Bahçesaray İl YoluKAR VE TİPİ 01806/02/202307:3007/02/2023 16:44
1021212124-27IMercan-ÇatKAR VE TİPİ 03906/02/202306:0007/02/2023 16:44
1031212125-50IMercan-ÇatKAR VE TİPİ 03206/02/202306:0007/02/2023 16:44
1041212225-26D, IErzurum-TekmanKAR VE TİPİ 105502/02/202310:1507/02/2023 16:44
1051212436-54IGaziler-KaraurganKAR VE TİPİ 01206/02/202307:3507/02/2023 16:44
1061212425-10IGaziler-KaraurganKAR VE TİPİ 344906/02/202307:3507/02/2023 16:44
10713132687-02PDBAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞILYOL ÇALIŞMASI324326/02/201808:0007/02/2023 16:44
10813133687-02D, PDBAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞILYOL ÇALIŞMASI213226/02/201808:0007/02/2023 16:44
1091414543-79ISeyitömer-Bozüyük (Muhtelif kesimlerde meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle Kütahya il trafik Komisyonunun 19.08.2022/7 kararıyla yol trafiğe kapatılmıştır.)ÇÖKME03022/08/202210:0007/02/2023 16:44
1101515337-50DDSİ tarafından Araç Barajında su tutulmaya başlanması nedeniyle Araç-İhsangazi-Kastamonu yolunun 4-9. km.leri arası trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım 030-03 K.K.No.lu Araç-Kastamonu yolu 21. km.den İnciğez Grup Köy Yolu-İhsangazi (14 Km) güzergahından İl Özel İdaresi yollarından sağlanmaktadır.BARAJ ÇALIŞMASI4920/12/202209:0007/02/2023 16:44
1111515674-50DKozcağız-Bartın (Kozcağız-1 Köprüsünün yapım çalışması nedeniyle Kozcağız-Bartın istikametinde yapılmış olan servis yolu sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldığından, küçük araçlar içinKozcağız-Bartın istikametinde ulaşım Kozcağız-2 köprüsünden sağlanmaktadır.)SEL TAHRİBATI8926/11/202213:3007/02/2023 16:44
1121616158-75ISivas-KurtlapaKAR VE TİPİ 04706/02/202315:0007/02/2023 16:44
1131616158-83DSıcak Çermik - YıldızdağıKAR VE TİPİ 05806/02/202315:0007/02/2023 16:44
1141616158-14I, PDSoğuk çermik-DoğanşarKAR VE TİPİ 05306/02/202315:0007/02/2023 16:44
1151616158-79IÇırçır İl yoluKAR VE TİPİ 03606/02/202315:0007/02/2023 16:44
1161616158-52DŞarkışla-Altınyayla-UlaşKAR VE TİPİ 03006/02/202317:0007/02/2023 16:44
1171616158-55IŞarkışla-OrtaköyKAR VE TİPİ 02006/02/202317:0007/02/2023 16:44
1181616158-54D, IŞarkışla-Akçakışla-AkdağmadeniKAR VE TİPİ 04406/02/202317:0007/02/2023 16:44
1191616158-57DGemerek - Sızır - ÇayıralanKAR VE TİPİ 03206/02/202320:0007/02/2023 16:44
1201616158-60IEğerciKAR VE TİPİ 01106/02/202320:0007/02/2023 16:44
1211616158-58D, IGemerek - Çepni - İnkışla - ÇatKAR VE TİPİ 04506/02/202320:0007/02/2023 16:44
1221616158-53ISızır Şehir GeçişKAR VE TİPİ 0306/02/202320:0007/02/2023 16:44
12316161851-01DDİREKLİ - BEDİRLİ - HANLIKAR VE TİPİ 04606/02/202321:3007/02/2023 16:44
1241616258-11ISuşehri - Polat deresi -İmranlıKAR VE TİPİ 04306/02/202308:4007/02/2023 16:44
1251616328-25DAlucra - Çamoluk KAR VE TİPİ 02406/02/202308:4007/02/2023 16:44
1261616358-04IOrtakent il yoluKAR VE TİPİ 02706/02/202308:4007/02/2023 16:44
1271616328-03IAlucra - Yağlıdere KAR VE TİPİ 10311306/02/202308:4007/02/2023 16:44
1281616358-03D, ISuşehri - Şerefiye - Zara KAR VE TİPİ 42806/02/202308:4007/02/2023 16:44
1291616358-05DGökçekent KAR VE TİPİ 0406/02/202308:4007/02/2023 16:44
13016165850-07DKANGAL - ALACAHAN - HEKİMHAN ( Tır trafiğine kapalı)KAR VE TİPİ 04206/02/202309:3007/02/2023 16:44
13116165260-14D(ULAŞ - GÜRÜN Ayr) - KANGAL ( Tır trafiğine kapalı)KAR VE TİPİ 12006/02/202309:3007/02/2023 16:44
13216165850-05DSİVAS - (KANGAL - GÜRÜN AYR.) ( Tır trafiğine kapalı)KAR VE TİPİ 416706/02/202309:3007/02/2023 16:44
13316166260-17IDİVRİĞİ - ARAPGİR KAR VE TİPİ 284606/02/202315:3007/02/2023 16:44
1341616624-56IBaşpınarKAR VE TİPİ 01807/02/202315:1507/02/2023 16:44
13518181080-02DKARAKURT-HORASANBARAJ ÇALIŞMASI04521/04/202010:0007/02/2023 16:44
1361818136-57PD, DGöle-SelimKAR VE TİPİ 71513/12/202218:3007/02/2023 16:44
1371818375-51PDYalnızçam-ArdanuçKAR VE TİPİ 173003/12/202215:3007/02/2023 16:44

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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