Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK Trabzonspor'un rakibi belli mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları sona erdi. Şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 kura çekimi yapılacak. ZTK'ya 5.turda katılan Trabzonspor'un rakibi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor kiminle eşleşti? soruları aratılıyor. İşte Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası rakibi!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak. ZTK'ya 5.turda katılan Trabzonspor'un kiminle eşleştiği ise merak ediliyor. Futbolseverler Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK Trabzonspor rakibi belli mi? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken bugün son 16 kuraları çekilecek. ZTK 5.tur kurası saat Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre karşılaşacak.