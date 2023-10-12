Abdullah Avcı'nın futbol kariyeri, başarıları ve önceki deneyimleri merak konusu oldu. Avcı, son olarak İstanbul Başakşehir'de görev yapmış ve takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı. Peki, Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı kimdir? Abdullah Avcı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Süper Lig'de 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 12 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı. Trabzonspor yeni teknik direktörü kim oldu araştırılmaktadır. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı kimdir merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı kimdir? Abdullah Avcı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ABDULLAH AVCI KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine uzun süre futbol oynadığı İstanbulspor'da 1999-2000 sezonunda Ziya Doğan'ın antrenörlerinden biri olarak başladı. Sezonun sonlarına doğru futbolcu-menajer Aykut Kocaman ile beraber takımın başına getirildi ve 7 maç takımı çalıştırdı. 2002'ye kadar Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yaptı.

2002-03 sezonunda İstanbulspor A2 takımının başına getirildi. TFF PAF Ligi'nde üçüncü oldular. 2003 yılında "Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu" olarak görev aldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

17 Kasım 2011 tarihinde Guus Hiddink'in görevinden ayrılmasından sonra boşalan Türkiye millî futbol takımı teknik direktörlüğüne getirildi. Avcı ile 31 Mayıs 2015 yılına kadar sözleşme imzalandı. Millî takımla çıktığı 18 maçta sadece 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak başarısız olan Avcı, yeni teknik direktör arayışı söylentilerinin yalanlanmaması üzerine 20 Ağustos 2013'te görevinden istifa etti.