Trabzonspor kalecisi Muhammet Taha Tepe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Muhammet Taha Tepe Trabzonspor yedek kalecisidir. Peki, Muhammet Taha Tepe kimdir, kaç yaşında? Muhammet Taha Tepe biyografisi!

Ünlü kaleciMuhammet Taha Tepe kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Muhammet Taha Tepe kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Trabzonspor yedek kalecisi kimdir? Muhammet Taha Tepe kimdir, kaç yaşında? Muhammet Taha Tepe biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MUHAMMET TAHA TEPE KİMDİR?

Muhammet Taha Tepe (1 Ocak 2001 doğumlu), şu anda Trabzonspor'da kaleci olarak oynayan Türk profesyonel futbolcudur. Sakarya'da doğan Tepe, 2014 yılında Altınordu'ya katılmadan önce Sapanca Akademi Spor ve Sakaryaspor'un gençlik akademilerinde eğitim gördü.The Guardian'ın dünyanın en iyi genç oyuncularını öne çıkaran "Yeni Nesil 2018" programına dahil oldu .Altınordu'da alt sıralara yükseldikten sonra 2019-20 sezonu için 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu'ya kiralandı.