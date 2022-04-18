Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2022! HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLACAK? İşte kalan maçlar! - Haberler

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2022! HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLACAK? İşte kalan maçlar!

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2022! HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLACAK? İşte kalan maçlar!

Spor Toto Süper Lig'te 33 hafta geride kaldı. Son 5 haftaya girilirken zirvede lider Trabzonspor ile ikinci sırada bulunan Fenerbahçe arasında puan farkı giderek kapanmaya başladı. Durum böyle iken sporseverler Trabzonspor'un kalan maçları ve Fenerbahçe'nin kalan maçları için araştırmalar ve puan hesapları yapmaya başladılar. Peki, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları neler? Hangi takım şampiyon olacak. İşte puan durumu ve kalan maçlar...

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'te 33 hafta geride kaldı. Son 5 haftaya girilirken zirvede lider Trabzonspor ile ikinci sırada bulunan Fenerbahçe arasında puan farkı giderek kapanmaya başladı. Durum böyle iken sporseverler Trabzonspor'un kalan maçları ve Fenerbahçe'nin kalan maçları için araştırmalar ve puan hesapları yapmaya başladılar. Peki, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları neler? Hangi takım şampiyon olacak. İşte puan durumu ve kalan maçlar...

34. Hafta: Adana Demirspor - Trabzonspor

35. Hafta: Trabzonspor - Antalyaspor

36. Hafta: Hatayspor - Trabzonspor

37. Hafta: Trabzonspor - Altay

38. Hafta: İstanbul Başakşehir - Trabzonspor

34. Hafta: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

35. Hafta: Fenerbahçe - Gaziantep FK

36. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

37. Hafta: Fenerbahçe - Karagümrük

38. Hafta: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2022! HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLACAK? İşte kalan maçlar!

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2022! HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLACAK? İşte kalan maçlar!

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