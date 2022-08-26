Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu, kaçıncı torbada? UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kimlerdir?

Gündem Haberleri

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu, kaçıncı torbada? UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kimlerdir?

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimlerdir? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimlerdir? Trabzonspor ve Fenerbahçe kaçıncı torbadan katılacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de netleşti. Peki, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kimlerdir?

Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:

1.TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

Fenerbahçe 3. torbada yer alıyor.

Trabzonspor 4. torbada yer alıyor.

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun Gülşen için hakim ve savcılara yaptığı çağrıya sert tepki: KınıyorumBakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun Gülşen için hakim ve savcılara yaptığı çağrıya sert tepki: Kınıyorum Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleriAvrupa Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 27 lirayı aştıAkaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 27 lirayı aştı
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title