Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu, kaçıncı torbada? UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kimlerdir?
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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimlerdir? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimlerdir? Trabzonspor ve Fenerbahçe kaçıncı torbadan katılacak? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de netleşti. Peki, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kimlerdir?
Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:
1.TORBA
Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
2. TORBA
Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. TORBA
Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. TORBA
Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.
Fenerbahçe 3. torbada yer alıyor.
Trabzonspor 4. torbada yer alıyor.