Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 2.5 senedir devam ettiği görevinden istifa etti. Sürpriz gelişme sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak merak edildi.

Trabzonspor yeni başkanı kim, başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde istifasını duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından bir istifa da teknik direktör Abdullah Avcı'dan geldi. Takımı 38 yıl sonra şampiyon yapan Avcı, görevinden istifa etti. Peki, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

TRABZONSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Geçtiğimiz günlerde istifasını duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından bir istifa da teknik direktör Abdullah Avcı'dan geldi. Takımı 38 yıl sonra şampiyon yapan Avcı, görevinden istifa etti. Yeni teknik direktör ise henüz açıklanmadı.