Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından yapılan başkanlık seçiminde kim kazandı, yeni başkan kim oldu merak ediliyor. Peki, Trabzonspor'un yeni başkanı kim oldu? Trabzonspor'da başkanlık seçimlerini kim kazandı?

Trabzonspor'un yeni başkanı kim oldu? Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından yapılan başkanlık seçiminde kim kazandı, yeni başkan kim oldu merak ediliyor. Peki, Trabzonspor'un yeni başkanı kim oldu? Trabzonspor'da başkanlık seçimlerini kim kazandı? Detaylar...

TRABZONSPOR YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından tek aday olarak seçime giren eski asbaşkan Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavili kulübün yeni başkanı seçildi. Ertuğrul Doğan 1127 geçerli oyun 919'unu alarak Trabzonspor'un 18. başkanı oldu.

İŞTE YÖNETİM KURULUNDAKİ İSİMLER

Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor;

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender ve Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Trabzonspor başkanı olmanın, bordo-mavili her taraftarın hayali olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen birisi için Trabzonspor başkanlığı olayın son noktası. Delegelerimiz bana sağolsun bu yaşta bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" diye konuştu.

"SORUNLAR ÇOK NET VE ÇÖZÜMÜ BELLİ"

Kulübün yaşadığı ekonomik sorunların çözüm beklediğini belirten Doğan, DHA'ya şöyle konuştu: "Sadece Trabzonspor'un sorunu var gibi bir durum ortaya çıkıyor ama bu Türk futbolunun genel problemi ekonomi. Ciddi bir problem bunun acilen çözülmesi lazım. Biz Trabzonspor Kulübü olarak kendi ekonomimizi sürdürülebilir hale getirmek için ne yapmamız lazım derseniz, bunları biliyoruz. Yaklaşık 5 buçuk yıldır bu işin içerisindeyim. Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız."

"STAT SPONSORLUĞUMUZ İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Trabzonspor'a gelir getirecek projeler için çalışacaklarını söyleyen Doğan, "Stat sponsorluğumuz şu an boş. Önemli konulardan bir tanesi bu. Bununla alakalı ilk toplantımızdan sonra bir ekip oluşturup bununla alakalı çalışmaya başlayacağız. Bunun dışında Kartal'daki arazimizle alakalı planlamalarımız var. Bugüne kadar çeşitli görüşmelerimiz olmuştu fakat bir aksiyon alamadık. Basına yansımayan diğer konularda ise çalışmalarımız devam ediyoruz" diye konuştu.

"BİR PROJEYLE ÇÖZÜLEBİLECEK PROBLEMİMİZ YOK"

Uzungöl'de bulunan HES projesinin yüzde 90'lık kısmına ortak alınmasıyla ilgili, proje hayata geçtikten sonra yüzde 10'luk hisseden kazandıracağı gelirin yeterli olmayacağını ifade eden Doğan, "Kulübe katkı sağlayacak tabii ama bizim problemlerimiz daha büyük. Bizim bir projeyle çözülebilecek problemlerimiz yok. Tabii ki karın belli bir kısmını alacağımız için Trabzonspor'a bir gelir kapısı olacak" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HİÇBİR HOCA YOK"

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Orhan Ak'ın yönettiği bordo mavili takıma kısa sürede yeni teknik adam bulmak için çalışacaklarını açıklayan Doğan, "Şu an görüştüğümüz hiçbir hoca yok. Yönetim kurulu toplantımızdan sonra arkadaşlarımızla beraber oturup karar vereceğiz. Sonrasında belli adaylar üzerinden bana veya bir yönetim kurulu üyesine yetki verilecek. Bu yetkiyle birlikte görüşmelerimizi yapacağız" dedi.

"ALTYAPIDA TAMAMEN DEĞİŞECEK BİR ORGANİZASYON YAPACAĞIZ"

Trabzonspor altyapısında ciddi bir yenilenme olacağını söyleyen Doğan, şunları kaydetti: "Bunu öze dönüş olarak isimlendirmeyeceğim. Her oyuncunun doğrusu lazım. Yerli ve doğru oyuncu olması lazım. Bunun için de altyapıda o oyuncunun çok iyi eğitim alması, altyapısını sağlaması, gelişimini sağlaması lazım. Trabzonspor'da bu süreçler böyle yürümüyor. Bizim dönemimiz de dahil olmak üzere, Trabzonspor ekonomik bir sıkıntı yaşıyor ve bir anda 10 oyuncu gidip altyapıdan 10 oyuncu geliyor. Fakat bu plan dahilinde çıkmadığı için oyunculardan verim alma şansın ortadan kalkıyor. İlk başta altyapıdaki bu organizasyonu ve planlamayı sağlamamız lazım. Bununla alakalı olarak yabancı bir firmayla 1 yıldır çalışmamız sürüyor ve bunun sonuna geldik. Yine burada önümüzdeki hafta Trabzon'daki 2 ekiple anlaşma yapacağız. Bu çok uzun ve detaylı bir konu. Altyapıda tamamen değişecek bir organizasyon yapacağız."

"AYNI HATA İKİNCİ DEFA YAPILINCA HATA OLMAKTAN ÇIKIYOR"

Trabzonspor'un sorunlarını çözerken camiayla ortak hareket edeceklerini söyleyen Doğan, "Kulübümüzün durumu bir gerçek ve camiamızla gerçekleri konuşmamız lazım. Biz bundan sonraki süreçte doğrusuyla eğrisiyle yapacağımız her işi anlatarak camiamıza taşıyarak yapacağız. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama bunları minimuma indirmek için buradayız. İş hayatımda da bunu böyle yapıyorum. Bir hatayı yaptık ama aynı hata ikinci defa yapıldığı zaman hata olmaktan çıkıyor. Bunu çok iyi planlamamız lazım. Bu planlamalarla alakalı olarak çalışmalarımız hazır. Camiamızın da desteğiyle inşallah bu sıkıntıları yaşamayacağız" diye konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Trabzonspor'un yeni başkanı Doğan ilk açıklamasında, "Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübün menfaatini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Doğan, "Tek gerçeğimiz olacak, kulübümüzün çıkarları. Yeni bir hikayeye başlıyoruz demiştim, bu hikayenin kahramanları, Trabzonspor camiasının bileşenleri yani sizler olacaksınız. Desteklerini ileten herkese canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin. Saygı ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan ayrıca, "Biz büyük bir aileyiz. Şu andaki sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Desteklerini ileten herkese canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin. Saygı ve sevgilerimle" diye konuştu.