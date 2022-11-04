2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup maçları tamamlandı. UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Şuanda ülkemiz 12. sırada yer alıyor. Bunun ardından temsilcilerimizin ülke puanı katkıları merak edildi. Peki, Trabzonspor'un ülke puanına katkısı kaç puan 2022-2023? Trabzonspor kaç puan katkı yaptı? Trabzonspor'un ülke puanı hesaplaması sizlerle...

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Bugün oynanan grup maçlarının ardından ülkemizin UEFA ülke sıralaması ve puanı merak edildi. Peki, Trabzonspor'un ülke puanına katkısı kaç puan 2022-2023? Trabzonspor UEFA gruplarında ülke puanı için ne kadar puan topladı, katkısı kaç? Trabzonspor'un UEFA gruplarda ülke puanı katkısı kaç puan oldu? İşte detaylar...

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır. UEFA Ülke puan sıralamasında Türkiye şuanda 12. sırada yer alıyor. UEFA ülke puan sıralaması tablosu şu şekilde:

Şuanda güncel ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer alıyoruz.

TRABZONSPOR'UN ÜLKE PUANINA KATKISI KAÇ PUAN?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubunda toplam 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştır. Buna göre:

Trabzonspor'un gruplardaki ülke puanı katkısı : 3*2 = 6 puan (Genel katkı 6/5=1.2 puan)

Temsilcimiz Trabzonspor grubu 3. sırada tamamlamıştır. Eğer Trabzonspor grubu 1. tamamlasaydı +4 puan, 2. tamamlasaydı +2 puan daha alacaktı. Bu hesaplamalara göre Trabzonspor Avrupa Ligi gruplarında toplam 6 puan ülke katkısı sağlamış oluyor. Fakat bu sayı bu yıl katılan toplam takım sayısına da bölünecek. Yani bu sene ülkemizden Avrupa Kupaları'na 5 takım katılmıştı. Buna göre 6/5 yaptığımızda Trabzonspor'un ülke puanı katkısı 1.2 puan olmuş olacak.