Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? GÖZLER TFF'DE! Tekrar kararı çıkabilir!
- Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Trabzonsporlular başta olmak üzere futbolseverlerin gözü TFF'nin yapacağı toplantıya çevrildi. Peki, Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi?
TRABZON (Haberler.com) - Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenir mi? Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Trabzonsporlular başta olmak üzere futbolseverlerin gözü TFF'nin yapacağı toplantıya çevrildi. Peki, Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? İşte detaylar...
Antalyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek olan Trabzonspor'a bu sonuç yetmeyebilir. Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 1-1 biten maçta yapılan kural hatasıyla ilgili sunduğu başvuru bugün TFF'de görüşülecek. Maçın tekrarı yönünde bir karar çıkarsa şampiyonluk için 1 puan yetmeyecek.
Beşiktaş yönetimi 31.haftada oynanan maçta hakem Zorbay Küçük'ün ceza sahası içindeki endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandırarak kural hatası yaptığı iddiasıyla tekrar başvurusunda bulunmuştu.
TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleşecek toplantısının gündeminde konunun görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor. Eğer tekrar yönünde bir karar çıkarsa mücadele pozisyonun olduğu 47. dakikadan itibaren tekrarlanacak. Trabzonspor böyle bir karar durumunda Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmek için kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin kazanması halinde 1 puan Karadeniz ekibinin şampiyonluğu için yeterli olmayacak.