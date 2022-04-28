Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? GÖZLER TFF'DE! Tekrar kararı çıkabilir!

TRABZON (Haberler.com) - Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenir mi? Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Trabzonsporlular başta olmak üzere futbolseverlerin gözü TFF'nin yapacağı toplantıya çevrildi. Peki, Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? İşte detaylar...

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU ERTELENECEK Mİ?

Antalyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek olan Trabzonspor'a bu sonuç yetmeyebilir. Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 1-1 biten maçta yapılan kural hatasıyla ilgili sunduğu başvuru bugün TFF'de görüşülecek. Maçın tekrarı yönünde bir karar çıkarsa şampiyonluk için 1 puan yetmeyecek.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN HATASI

Beşiktaş yönetimi 31.haftada oynanan maçta hakem Zorbay Küçük'ün ceza sahası içindeki endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandırarak kural hatası yaptığı iddiasıyla tekrar başvurusunda bulunmuştu.

İşte o pozisyon

47. DAKİKADAN İTİBAREN TEKRARLANACAK

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleşecek toplantısının gündeminde konunun görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor. Eğer tekrar yönünde bir karar çıkarsa mücadele pozisyonun olduğu 47. dakikadan itibaren tekrarlanacak. Trabzonspor böyle bir karar durumunda Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmek için kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin kazanması halinde 1 puan Karadeniz ekibinin şampiyonluğu için yeterli olmayacak.

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