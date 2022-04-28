Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? GÖZLER TFF'DE! Tekrar kararı çıkabilir! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? GÖZLER TFF'DE! Tekrar kararı çıkabilir!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? GÖZLER TFF'DE! Tekrar kararı çıkabilir!

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Trabzonsporlular başta olmak üzere futbolseverlerin gözü TFF'nin yapacağı toplantıya çevrildi. Peki, Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi?

TRABZON (Haberler.com) - Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenir mi? Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Trabzonsporlular başta olmak üzere futbolseverlerin gözü TFF'nin yapacağı toplantıya çevrildi. Peki, Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? İşte detaylar...

Antalyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek olan Trabzonspor'a bu sonuç yetmeyebilir. Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 1-1 biten maçta yapılan kural hatasıyla ilgili sunduğu başvuru bugün TFF'de görüşülecek. Maçın tekrarı yönünde bir karar çıkarsa şampiyonluk için 1 puan yetmeyecek.

Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? GÖZLER TFF'DE! Tekrar kararı çıkabilir!

Beşiktaş yönetimi 31.haftada oynanan maçta hakem Zorbay Küçük'ün ceza sahası içindeki endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandırarak kural hatası yaptığı iddiasıyla tekrar başvurusunda bulunmuştu.

Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenecek mi? GÖZLER TFF'DE! Tekrar kararı çıkabilir!İşte o pozisyon

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleşecek toplantısının gündeminde konunun görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor. Eğer tekrar yönünde bir karar çıkarsa mücadele pozisyonun olduğu 47. dakikadan itibaren tekrarlanacak. Trabzonspor böyle bir karar durumunda Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmek için kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin kazanması halinde 1 puan Karadeniz ekibinin şampiyonluğu için yeterli olmayacak.

Haberler.com - Gündem

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Süper Lig, Trabzon, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title