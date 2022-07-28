Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi rakipleri kim? Trabzonspor kura çekimi ne zaman?
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Trabzonspor kura çekimi ne zaman? Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi rakipleri kim?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şekillendi. Trabzonspor'un 4 muhtemel rakibinden ilki Kopenhag. Peki, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi rakipleri kim? Trabzonspor kura çekimi ne zaman?
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİM?
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri;
Kopenhag
Kızılyıldız-Pyunik galibi
D.Zagreb-Ludogorets galibi
Sheriff-Viktoria Plzen galibi