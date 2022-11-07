Trabzonspor'un rakibi saat kaçta belli olacak, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off kuralarında Trabzonspor'un muhtemel rakipleri!

Son şampiyon Trabzonspor'un UEFA konferans liginde rakipleri beli oluyor. Bordo mavili ekibin rakipleri ne zaman beli olacak, rakipleri kimler? sorularını futbol severler tarafından yanıt arınıyor. Peki, Trabzonspor'un rakibi saat kaçta belli olacak ,UEFA konferans ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Temsilcimiz Trabzonspor'un da yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu mu? Kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda birbirleriyle eşleşecek. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri Fiorentina, Cluj, Basel, Dnipro, Gent, Anderlecht, Partizan ve Lech Poznan takımları oldu.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TV 8.5 ekranlarından izlenebilecek. Ayrıca kura çekimi EXXEN YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Maçların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

2022-2023 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta grup maçları geçen hafta tamamlandı. Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, gruplarından birinci son 16'ya kalmayı garantilemiş oldu. Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor ise grubunu 3. tamamladı. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde edecek. Trabzonspor Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off oynayacak, rakip Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden bir takım olacak. Öte yandan grup liderleri dışında Konferans Ligi grup 2.'leri, Avrupa Ligi grup 3.'leri ile play-off kura çekimine katılacak.