UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un rakipleri merak ediliyor. Avrupa Konferans Ligi'nde kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibini merak ediyor. Arama motorlarında Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusu aratılıyor. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor rakibi belli oldu mu?Trabzonspor UEFA muhtemel rakipleri! İşte detaylar...

Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusu gündemde yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un rakipleri merak ediliyor. Arama motorlarında Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusu aratılıyor. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor rakibi belli oldu mu? Trabzonspor UEFA muhtemel rakipleri! İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR RAKİBİ KİM OLDU?

Trabzonspor Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak. Konferans Ligi play-off kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek. Kura çekimi saat 16:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ!

LECH POZNAN

PARTIZAN

BASEL

DNIPRO-1

GENT

ANDERLECHT

CLUJ

FIORENTINA