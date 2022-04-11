Trabzonspor'un kalan maçları? Trabzonspor'un şampiyonluğu için kaç puan lazım ?

Spor Toto Süper Lig'de Lider Trabzonspor en son 1983-84 sezonunda şampiyon olmuştu. Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti bulunan Trabzonspor şampiyon olabilecek mi? Beklediği şampiyonluk için hangi maçları oynaması gerek? Oynayacağı maçlardan kaç puan alırsa şampiyon olur? detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI?

Trabzonspor - Karagümrük [E]

Adana Demir - Trabzonspor [D]

Trabzonspor - Antalyaspor [E]

Hatayspor - Trabzonspor [D]

Trabzonspor - Altay [E]

Başakşehir - Trabzonspor [D]

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN KAÇ PUAN LAZIM?

Trabzonspor'un önünde oynayacağı Karagümrük ve Adana demir maçlarından alacağı 3 puanlarla şampiyonluğunu garantileyecek. 6 puan alındığı zaman şampiyonluğu garantileyecek Trabzonspor, Her maçta 1 puan alsa bile şampiyon olabiliyor.

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