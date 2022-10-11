Trabzonspor'un borcu ne kadar, kaç TL? Trabzonspor'un borcu 2022!

Dört büyükler olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı. Peki, Trabzonspor'un borcu ne kadar? İşte, Trabzonspor'un borcu 2022!

Dört büyükler borç batağında! En çok zarar eden kulüp belli oldu

Trabzonspor'un borcu ne kadar? Dört büyükler olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı. Peki, Trabzonspor'un borcu ne kadar? İşte, Trabzonspor'un borcu 2022 haberimizde...

TRABZONSPOR'UN BORCU NE KADAR?

Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirime göre Trabzonspor'un borcu 3,6 milyar liradır.

TRABZONSPOR'UN BORCU 2022

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor da İstanbul'un üç büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı. Sezona 13 yeni oyuncuyla giren bordo-mavililerin borcu 3,6 milyar lirayı buldu.

4 büyüklerin borçları şu şekildedir:

Fenerbahçe: 6,25 milyar lira

Beşiktaş: 5,64 milyar lira

Galatasaray: 5,24 milyar lira

Trabzonspor: 3,6 milyar lira

EN BORÇLU TAKIM FENERBAHÇE

Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip, sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulübün salt futbol şube borcu 6,25 milyar lira.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 5,61 MİLYAR LİRA

Borç klasmanında sarı-lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş'ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi.

GALATASARAY ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR

Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya.

1 MİLYAR EURO'YU GEÇİYOR

Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon avroya karşılık geliyor.

KAR ELDE ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Dört kulüp, 1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan finansal bildirimlerinde, kâr elde ettiklerini duyurdu.

Buna göre Fenerbahçe söz konusu ilk 3 ayda 367 milyon lira, Trabzonspor 263 milyon lira, Beşiktaş 28 milyon lira, Galatasaray 11 milyon liralık kâra ulaştı.

Geçmiş yılların mali tablolarına da bakıldığında kulüplerin; UEFA, sponsorluk, reklam, loca ve kombine bilet satışı gibi yüksek meblağlı gelirleri bu dönemde temin ettiği, dolayısıyla cüzi de olsa ilk 3 aylık dönemde giderden fazla gelire ulaştığı dikkati çekmektedir.

Aynı tablolar ışığında kulüplerin, sezonun kalan 9 ayında açık verdiği ve her sezonu zararla kapattığı gözlemlenmektedir.

DÖRT BÜYÜKLER GEÇEN SEZON 3,16 MİLYAR LİRA ZARAR ETTİ

KAP bildirimlerindeki bilirkişi raporları çerçevesinde dört kulüp, 2021-22 sezonunu toplam 3,16 milyar liralık zararla kapattı.

Bu meblağ, mayıs ayı bitimindeki döviz kuruyla 180,5 milyon avroya tekabül ediyor.

Söz konusu dönemi Beşiktaş 1 milyar 26 milyon, Fenerbahçe 836 milyon, Galatasaray 759 milyon ve şampiyon Trabzonspor da 539 milyon lira zararla kapattı.

EN YÜKSEK ÖDEME FENERBAHÇE'YE AİT

Dört kulübün bu sezonun kalan 9 ayında ödemesi gereken meblağ 8,4 milyar lira. Eylül 2022'de başlayıp Mayıs 2023'te bitecek dönemde kulüplerin yükümlülükleri şöyle:

Fenerbahçe 2,7 milyar lira

Galatasaray 2,1 milyar lira

Beşiktaş 1,9 milyar lira

Trabzonspor'un 1,7 milyar lira

Söz konusu kulüplerin aynı dönemdeki dönen varlıkları yani nakde çevirebileceği miktarlar ise ilişkili taraflardan (Dernek ve diğer bağlı şirketler) alacakları hariç şöyle:

Fenerbahçe: 1,4 milyar lira

Beşiktaş: 0,8 milyar lira

Galatasaray: 0,7 milyar lira

Trabzonspor: 0,9 milyar lira

Bu çerçevede kulüplerin salt bu sezonda ortaya çıkan 4,6 milyarlık açığı nasıl kapatacağı, sezon ortasında yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağı ve Türkiye Futbol Federasyonunun bu tablolar karşısında göstereceği tutum merak konusu.