Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Mart Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 24. haftasında Trabzonspor - Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Trabzonspor - Hangikredi Ümraniyespor maçı 4 Mart 2023 Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.
Trabzonspor - Hangikredi Ümraniyespor maçını Bein Sports 1 ve TOD TV ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta 2-1 Ümraniyespor önde. Maç henüz bitmedi. Maç 2-1 bitti.
Maçta 2-1 Ümraniyespor üstünlüğü var. Maç 2-1 sona erdi. Maçtaki goller şöyle:
Ümraniyespor'un golleri:
- 51. dakika : Jesse Sekidika
- 65. dakika : Umut Nayir
Trabzonspor'un golleri:
- 83. dakika : Yusuf Yazıcı
MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 1 - 2 ÜMRANİYESPOR
Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.