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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Mart Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

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Trabzonspor - Ümraniyespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart TS - Hangikredi Ümraniyespor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?Trabzonspor - Ümraniyespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart TS - Hangikredi Ümraniyespor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 24. haftasında Trabzonspor - Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Trabzonspor - Hangikredi Ümraniyespor maçı 4 Mart 2023 Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.

Trabzonspor - Hangikredi Ümraniyespor maçını Bein Sports 1 ve TOD TV ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta 2-1 Ümraniyespor önde. Maç henüz bitmedi. Maç 2-1 bitti.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Maçta 2-1 Ümraniyespor üstünlüğü var. Maç 2-1 sona erdi. Maçtaki goller şöyle:

Ümraniyespor'un golleri:

  • 51. dakika : Jesse Sekidika
  • 65. dakika : Umut Nayir

Trabzonspor'un golleri:

  • 83. dakika : Yusuf Yazıcı

MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 1 - 2 ÜMRANİYESPOR

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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