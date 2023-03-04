Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Mart Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...