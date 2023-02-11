Normal şartlar altında 11 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ertelendi mi? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Trabzonspor - Ümraniyespor arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ertelendi mi? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Trabzonspor - Ümraniyespor maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Trabzonspor - Ümraniyespor maçı, 11 Şubat Cumartesi günü oynanmayacak.