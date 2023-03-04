Trabzonspor - Ümraniyespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart TS - Hangikredi Ümraniyespor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Trabzonspor - Ümraniyespor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 4 Mart2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 16:00'da başladı.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta 2-1 Ümraniyespor önde. Maç henüz bitmedi. Maç 2-1 bitti.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 2-1 Ümraniyespor üstünlüğü var. Maç 2-1 sona erdi. Maçtaki goller şöyle:

Ümraniyespor'un golleri:

51. dakika : Jesse Sekidika

Jesse Sekidika 65. dakika : Umut Nayir

Trabzonspor'un golleri:

83. dakika : Yusuf Yazıcı

MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 1 - 2 ÜMRANİYESPOR

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.