Trabzonspor - Ümraniyespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart TS - Hangikredi Ümraniyespor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Trabzonspor - Ümraniyespor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Trabzonspor - Ümraniyespor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 4 Mart2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 16:00'da başladı.
Trabzonspor - Ümraniyespor maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta 2-1 Ümraniyespor önde. Maç henüz bitmedi. Maç 2-1 bitti.
Maçta 2-1 Ümraniyespor üstünlüğü var. Maç 2-1 sona erdi. Maçtaki goller şöyle:
Ümraniyespor'un golleri:
- 51. dakika : Jesse Sekidika
- 65. dakika : Umut Nayir
Trabzonspor'un golleri:
- 83. dakika : Yusuf Yazıcı
MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 1 - 2 ÜMRANİYESPOR
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.