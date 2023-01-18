Trabzonspor Ümraniye maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?
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Trabzonspor ile Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılırken Trabzonspor Ümraniye maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu gibi konular araştırıldı.,, Trabzonspor Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11! Trabzonspor ile Ümraniyespor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor Ümraniye maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ümraniyespor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu aşamasında VAR uygulaması kullanılıyor.