Trabzonspor Ümraniye maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?

Trabzonspor ile Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılırken Trabzonspor Ümraniye maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu gibi konular araştırıldı.,, Trabzonspor Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11! Trabzonspor ile Ümraniyespor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor Ümraniye maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?