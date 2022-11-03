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Trabzonspor UEFA grubu puan durumu son durum ne? Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

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Trabzonspor UEFA grubu puan durumu son durum ne? Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Son şampiyon Trabzonspor UEFA Avrupa liginde yoluna devam etmek istiyor. Bordo mavililer bu akşam macarstan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Temsilcimizin yoluna devam etmesi için zoru müsabakadan galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Peki, Trabzonspor gruptan nasıl çıkar, grupta son durum ne? İşte konuya dair tüm merak edilenler.

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Trabzonspor Avrupa Ligi puan durumu taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi H grubunda Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız ile mücadele eden temsilcimiz grupta 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Geride kalan 5 haftada iki kez galip gelen temsilcimiz üç maçtan ise mağlup ayrıldı. Peki Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte son puan durumu ve ihtimaller...

Trabzonspor gruptan çıkmak için Ferencvaros karşısında mutlak galip gelmesi gerekiyor. 6 puanla 3. sırada yer alan temsilcimize galibiyet tek başına yeterli olmayacak. Monaco'nun sahasında Kızılyıldız'ı konuk edeceği müsabakadan beraberlikle ayrılması veya Kızılyıldız'ın galip gelmesi gerekecek.

Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen 'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut.

FERENCVAROS: Dibusz, Botka, Mmaee, Kovacevic, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Mercier, Traore, R. Mmaee

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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