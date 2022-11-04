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Trabzonspor UEFA geliri 2022! Trabzonspor Avrupa geliri ne kadar? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden ne kazanıyor?

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Trabzonspor UEFA geliri 2022! Trabzonspor Avrupa geliri ne kadar? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden ne kazanıyor?

4 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Peki, Trabzonspor UEFA geliri ne kadar? Trabzonspor Avrupa geliri ne kadar? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden ne kazanıyor? İşte, Trabzonspor UEFA geliri!

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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi geliri! 4 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Peki, TrabzonsporUEFA geliri ne kadar? Trabzonspor Avrupa geliri ne kadar? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden ne kazanıyor? İşte, Trabzonspor UEFA geliri haberimizde...

TRABZONSPOR AVRUPA GELİRİ

UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euroyla ödüllendirildi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon euro, katsayıdan da 1,32 milyon euro kazandı. Yaklaşık 2,5 milyon euroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon euronun sahibi oldu.

Trabzonspor UEFA geliri 2022! Trabzonspor Avrupa geliri ne kadar? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden ne kazanıyor?

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden 4 temsilcimiz ciddi bir gelirin sahibi oldu. Avrupa'da tarihi bir sezon yaşayan Türk takımlarının toplam geliri 43 milyon euroya dayandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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