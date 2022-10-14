Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi gruptan çıktı mı, garantiledi mi? Trabzonspor gruptan nasıl çıkar, tüm durumlar neler? Tüm olasılıklar ve ihtimaller!

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda yer alıyor. Bugün gruptaki 4. maçına çıkan temsilcimizin gruptan çıkma ihtimalleri ve olasılıkları değerlendiriliyor. Peki, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi gruptan çıktı mı? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi gruplardan kesin çıkacak mı? Trabzonspor gruptan nasıl çıkar, şuanda grupta kaçındı sırada bulunuyor? İşte tüm olasılıklar ve gruptan çıkma ihtimalleri...

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi grup maçları devam ediyor. Temsilcilerimiz gruptan çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi gruptan çıktı mı, garantiledi mi? Trabzonspor Avrupa Ligi gruplardan çıkmayı garantiledi mi? Trabzonspor Avrupa ligi gruplarından çıkma ihtimalleri ve olasılıkları nelerdir?

TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ GRUPTA VE KAÇ PUANDA?

Trabzonspor 2022-2023 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda yer alıyor. Şuanda Trabzonspor'un 4 maçta toplam 6 puanı bulunmaktadır. Temsilcimiz Trabzonspor şuanda 6 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR GRUPTAN ÇIKAR MI? (TÜM OLASILIKLAR VE İHTİMALLER)

Trabzonspor şuanda 6 puanla grupta 2. sırada yer alıyor. Grupta ilk 2 takım bir üst tura çıkacak. H grubunun 3. takımı ise şuanda 6 puanda bulunuyor. Haliyle temsilcimiz Trabzonspor'un şuanda gruplardan çıkması garanti değil. Şimdi tüm ihtimal ve olasılıkları değerlendirelim:

- Trabzonspor ve Monaco grupta 6'şar puanda ve 2. 3. sırada yer alıyorlar. Trabzonspor averaj farkı ile 2. sırada yer alıyor. Eğer son 2 maç bitiminde Trabzonspor ve Monaco eşit puanda olurlarsa Trabzonspor bir üst sırada tamamlamış olacak ve gruptan çıkmayı başaracak.

- Trabzonspor'un gruptan çıkması için kalan 2 maçı kazanması gerekecek. Çünkü Monaco son iki maçı kazansa bile Trabzonspor da kazanırsa Trabzonspor'un bir altında grubu tamamlayacak. Averaj farkından dolayı. Bu durumda temsilcimiz Trabzonspor puanları eşit olsa da şuanda Monaco'dan bir tık önde.

- Trabzonspor kalan maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırsa 10 puana ulaşmış olacak. Bu durumda rakiplerin aldığı puanlara bakılacak.

- Trabzonspor'un gruptan 2. çıkma ihtimali yüksek fakat herşey son 2 maçta belli olacak.

Temsilcimize başarılar diliyoruz...