Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: Mağlibiyeti hak ettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 3-2'lik Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak ettiklerini belirten Bjelica, maçın sonucunun farklı olabileceğini ancak rakibin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi. Ayrıca transfer konusunda da konuşan Hırvat teknik adam, santrfor ve orta saha pozisyonlarına oyuncu katmayı planladıklarını ve bu oyuncuların en kısa sürede takıma katılmasını umduğunu belirtti.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, 3-2 maplup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"RAKİBİMİZ HAK ETTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Bjelica, "Sürpriz belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı." dedi.

SANTRFOR VE ORTA SAHA TRANSFER EDİLECEK

Ayrıca transfer konusuna da değinen Hırvat teknik adam, "Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramızda katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.