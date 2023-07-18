Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da gerçekleşen fikstür çekiminde derbi tarihleri belli oldu. Peki, Trabzonspor Süper Lig ilk maçı ne zaman, hangi takımla (2023-24)?

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak. Peki, Trabzonspor Süper Lig ilk maçı ne zaman, hangi takımla (2023-24)?

TRABZONSPOR SÜPER LİG İLK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLA?

Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.Süper Lig'de ilk hafta;

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Hatayspor

Kasımpaşa-Ankaragücü

Alanyaspor-Başakşehir

Adana Demirspor-Rizespor

Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe- Gaziantep FK

Sivasspor-Samsunspor

Konyaspor-İstanbulspor