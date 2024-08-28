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Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off etabında St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İlk maçta İsviçre'de 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, rövanşta galip gelerek gruplara kalmak için mücadele edecek. Maçta beraberlik durumunda turu geçecek takım, uzatmalar ve gerekiyorsa penaltı atışları ile belirlenecek. Peki, Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR- ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play- off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek. Maç, Papara Park'ta saat 20:00'de başlayacak.

Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR- ST. GALLEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele ATV ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 154 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Trabzonspor, 38 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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