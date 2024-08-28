Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off etabında St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İlk maçta İsviçre'de 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, rövanşta galip gelerek gruplara kalmak için mücadele edecek. Maçta beraberlik durumunda turu geçecek takım, uzatmalar ve gerekiyorsa penaltı atışları ile belirlenecek. Peki, Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR- ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play- off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek. Maç, Papara Park'ta saat 20:00'de başlayacak.