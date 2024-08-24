Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Trabzonspor, St. Gallen ile karşılaşacak. Maçın ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı merak konusu oldu. Trabzonspor ve St. Gallen arasındaki mücadele futbol severlerin büyük ilgisini çekiyor.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i ağırlayacağı rövanş maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Trabzonspor- St. Gallen maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play off rövanş maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
TRABZONSPOR- ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edecek.