Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i ağırlayacağı rövanş maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Trabzonspor- St. Gallen maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play off rövanş maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

TRABZONSPOR- ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edecek.

TRABZONSPOR- ST. GALLEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- St. Gallen karşılaşması, UEFA'nın açıklamasına göre, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.