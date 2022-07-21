Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor - Sivasspor maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor - Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor - Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor - Sivasspor maçı hakemi kim? Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Sivasspor, Süper Kupa maçı, 30-07-2022 Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı A Spor kanalından yayınlanacak.