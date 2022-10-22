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Trabzonspor- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Sivasspor maçını kim kazandı?

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Trabzonspor- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Sivasspor maçını kim kazandı?

Süper Lig'de 11. hafta Trabzonspor ile Sivasspor karşılaştı. Futbolseverler ise Trabzonspor- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? sorusunu merak ediyor. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışı heyecanı devam ediyor. Merak edilenler arasında ise Trabzonspor- Sivasspor maçını kim kazandı? sorusu oldu. Peki, Trabzonspor- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Sivasspor maçını kim kazandı? İşte merak edilenler...

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Trabzonspor- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? sorusu merak edilenler arasında. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşan Trabzonspor ile Sivasspor maçı sona erdi. Ardından ise futbolseverler Trabzonspor- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? sorusuna yanıt aradı. Peki, Trabzonspor- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Sivasspor maçını kim kazandı? İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR- SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor- Sivasspor maçını 1-0'lık skorla Trabzonspor kazandı. Trabzonspor'un golünü ise Marek Hamsik attı. Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer 2 haftalık beraberlik serisinin ardından, 3 puan hasretine son verdi.

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı. Mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik attı. Son 2 hafatada Kasımpaşa ve Beşiktaş ile berabere kalan bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi. Süper Lig'de oynadığı 11 maçın ardından Trabzonspor, 21 puanla 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 10 puanla 13. sıraya geriledi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Marek Hamsık Trabzonspor Sivasspor Gündem Spor Haberler

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