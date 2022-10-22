Trabzonspor- Sivasspor ilk 11'ler belli mi? Trabzonspor ilk 11'i kim? Sivasspor ilk 11'i kim? Trabzonspor- Sivasspor ilk 11'ler!

Süper Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maça kısa zaman kala futbolseverler Trabzonspor- Sivasspor ilk 11'ler belli mi? sorusunu arattı. Heyecanla beklenen maç Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak. Peki, Trabzonspor- Sivasspor ilk 11'ler belli mi? Trabzonspor ilk 11'i kim? Sivasspor ilk 11'i kim? İşte Trabzonspor ve Sivasspor ilk 11'leri...

Trabzonspor ilk 11'i kim? sorusu Trabzonspor- Sivasspor maçına az zaman kala arama motorlarında aratıldı. Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada 3 puan alamayan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 11. haftada karşılaşacak olan Trabzonspor ve Sivasspor'un ilk 11'leri merak ediliyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmayı hedefleyen Trabzonspor ve Sivasspor'un ilk 11'leri belli oldu! İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR- SİVASSPOR İLK 11'LERİ!

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Abdülkadir, Maxi Gomez

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, N'jie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Yatabare

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.