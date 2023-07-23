Trabzonspor Kulübü, basın-yayın organlarında çıkan ve kulübün Katarlılara satılacağı yönündeki haberler sonrası açıklama yaptı. Peki, Trabzonspor satılacak mı? Trabzonspor Katarlılara mı satılıyor?

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Bordo-mavili kulübünün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, son günlerde gündem olan konulara açıklık getirildi. Peki, Trabzonspor satılacak mı? Trabzonspor Katarlılara mı satılıyor?

TRABZONSPOR KATARLILARA MI SATILIYOR?

Trabzonspor Kulübü, basın-yayın organlarında çıkan ve kulübün Katarlılara satılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, Basın-yayın organlarında çıkan 'Katarlılar kulübü satın alıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar yönetim kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Yönetim kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.