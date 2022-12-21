Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle!
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Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Trabzonspor - Samsunspor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.
Trabzonspor - Samsunspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maç şuanda 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.
Trabzonspor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Trabzonspor'un golleri:
- 10. dakika : Umut Bozok
- 28. dakika : Naci Ünüvar
- 79. dakika : Naci Ünüvar
Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - Samsunspor maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
KADİR SAĞLAM(Hakem)
EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)
ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
MEHMET TUNÇAK(Temsilci)
ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)
HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)