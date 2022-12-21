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Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle!

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Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle!

Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Trabzonspor - Samsunspor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Trabzonspor - Samsunspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maç şuanda 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

Trabzonspor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

  • 10. dakika : Umut Bozok
  • 28. dakika : Naci Ünüvar
  • 79. dakika : Naci Ünüvar

Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Samsunspor maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

KADİR SAĞLAM(Hakem)

EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Trabzonspor Gündem Spor Haberler Son Dakika

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