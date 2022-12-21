Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Trabzonspor - Samsunspor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Samsunspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç şuanda 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Trabzonspor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

10. dakika : Umut Bozok

28. dakika : Naci Ünüvar

79. dakika : Naci Ünüvar

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Trabzonspor - Samsunspor maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

KADİR SAĞLAM(Hakem)

EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)