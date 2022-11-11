Trabzonspor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası ma

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmelerinde Trabzonspor ile Samsunspor eşleşti. Sıkı sıkıya takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Trabzonspor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Trabzonspor- Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Trabzon spor – Samsun spor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekiminin ardından Trabzon spor, Samsun spor ile eşleşti. Futbolseverler ise Trabzon spor – Samsun spor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etti. ZTK Trabzon spor - Samsun spor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Trabzon spor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzon spor – Samsun spor maçının tarihi henüz belli değil. 5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak.

ZTK TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası maçları A spor ekranlarında yayınlanıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA SONUÇLARI!

Fenerbahçe-İstanbulspor

Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü- Tuzlaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Rizespor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

M. Başakşehir-Göztepe

Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor

Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor