Trabzonspor - Samsunspor maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - Samsunspor maçını kim kazandı? Trabzonspor - Samsunspor maç sonucu ve canlı takip sizlerle...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Trabzonspor - Samsunspor maçı oldu. Trabzonspor - Samsunspor maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Samsunspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç şuanda 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Trabzonspor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

10. dakika : Umut Bozok

Umut Bozok 28. dakika : Naci ünüvar

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Trabzonspor - Samsunspor maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

KADİR SAĞLAM(Hakem)

EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)