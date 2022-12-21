Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı?
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Trabzonspor - Samsunspor maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - Samsunspor maçını kim kazandı? Trabzonspor - Samsunspor maç sonucu ve canlı takip sizlerle...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Trabzonspor - Samsunspor maçı oldu. Trabzonspor - Samsunspor maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.
Trabzonspor - Samsunspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maç şuanda 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Trabzonspor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Trabzonspor'un golleri:
- 10. dakika : Umut Bozok
- 28. dakika : Naci ünüvar
Trabzonspor - Samsunspor maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
KADİR SAĞLAM(Hakem)
EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)
ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
MEHMET TUNÇAK(Temsilci)
ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)
HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)