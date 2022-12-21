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Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı?

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Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı?

Trabzonspor - Samsunspor maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - Samsunspor maçını kim kazandı? Trabzonspor - Samsunspor maç sonucu ve canlı takip sizlerle...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Trabzonspor - Samsunspor maçı oldu. Trabzonspor - Samsunspor maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Trabzonspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Trabzonspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Trabzonspor - Samsunspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maç şuanda 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Trabzonspor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

  • 10. dakika : Umut Bozok
  • 28. dakika : Naci ünüvar

Trabzonspor - Samsunspor maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

KADİR SAĞLAM(Hakem)

EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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