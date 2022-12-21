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Trabzonspor - Samsunspor canlı izle! 21 Aralık Trabzonspor - Yılport Samsunspor ZTK maçını canlı izle! Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?

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Trabzonspor - Samsunspor canlı izle! 21 Aralık Trabzonspor - Yılport Samsunspor ZTK maçını canlı izle! Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Trabzonspor - Samsunspor maçı oldu. Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı izlemek isteyenler, Trabzonspor - Samsunspor canlı izle! 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçını canlı izle! Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...

Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Samsunspor maçı başladı mı? Trabzonspor - Samsunspor nereden izlenir? Trabzonspor - Samsunspor maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...

Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Trabzonspor - Samsunspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Samsunspor maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

KADİR SAĞLAM(Hakem)

EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Trabzonspor Samsunspor Gündem Spor Haberler

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