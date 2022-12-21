Trabzonspor - Samsunspor canlı izle! 21 Aralık Trabzonspor - Yılport Samsunspor ZTK maçını canlı izle! Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Trabzonspor - Samsunspor maçı oldu. Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı izlemek isteyenler, Trabzonspor - Samsunspor canlı izle! 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçını canlı izle! Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...
Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Samsunspor maçı başladı mı? Trabzonspor - Samsunspor nereden izlenir? Trabzonspor - Samsunspor maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...
Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.
Trabzonspor - Samsunspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - Samsunspor maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
KADİR SAĞLAM(Hakem)
EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)
ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
MEHMET TUNÇAK(Temsilci)
ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)
HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)