Temsilcimiz Trabzonspor maalesef Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Kopenhag ile oynanan rövanş maçında 0-0 berabere kalan Trabzonspor Ş. Ligi'nden elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Peki, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, gruplara kalamadı mı? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne mi düştü? Kimle eşleşti? İşte detaylar...

Trabzonspor ile Kopenhag, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rakibiyle golsüz berabere kaldı ve Devler Ligi defterini kapattı. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, gruplara kalamadı mı? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne mi düştü? Trabzonspor kimle eşleşti?

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. Danimarka'da ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, Devler Ligi'ne veda etti. Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Türkiye, 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında temsil edilmeyecek.

GOL FIRSATLARI KAÇTI

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında sayısız gol fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, Kopenhag filelerini havalandırmayı bir türlü başaramadı. Temsilcimiz ikinci yarıya da hızlı başladı ancak 70. dakikadan sonra tempo oldukça düştü. Maç golsüz eşitlikle sonuçlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdıran takım Kopenhag oldu.

TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LİGİ'NE Mİ GİTTİ?

Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor, sahasında maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılınca Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi grup etabından devam edecek. Türkiye, 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında temsil edilmeyecek.