TRABZON (Haberler.com) - Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Uefa, Moskova'ya bir dizi yaptırım uyguladı. Bu kapsamda, Uefa, Rus takımlarını 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne almayacağını açıkladı. Bu karar ise Avrupa yolu görünen Türk takımlarına yaradı. Peki, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak mı? TS Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi, gruplardan mı başlayacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Bu karar, 2022-23 sezonu için UEFA ülke sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye'nin, 12. sıraya yükselmesini sağladı. Böylece Süper Lig 'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine play-off'tan katılacak. Yani bordo-mavililer, iki ön eleme yerine tek ön eleme oynayacak.

LİG İKİNCİSİ DEVLER LİGİNDE DAHA AZ ÖN ELEME OYNAYACAK

Ligde ikincilik için yarışan Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu yerine 3. ön eleme turundan başlama şansını yakalayacak.

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlaması beklenen Ziraat Türkiye Kupası galibi de bir turu pas geçerek play-off turundan Avrupa serüvenine başlayacak. UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan adım atacak olan Süper Lig üçüncüsü ise bir tur geç başlayarak 3. eleme turundan turnuvaya dahil olacak.

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