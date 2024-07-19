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Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda kiminle oynayacak?

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Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. ön eleme turunda rakibi, Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükselen Slovakya takımı Ruzomberok oldu. Peki, Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda kiminle oynayacak?

TRABZONSPOR- RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.

Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda kiminle oynayacak?

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

1. Ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak ekibi Ruzomberok, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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