UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. ön eleme turunda rakibi, Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükselen Slovakya takımı Ruzomberok oldu. Peki, Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda kiminle oynayacak?

TRABZONSPOR- RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

1. Ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak ekibi Ruzomberok, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.