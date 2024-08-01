Trabzonspor Ruzomberok maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Ruzomberok maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Trabzonspor Ruzomberok maç kadrosu ilk 11! Trabzonspor bu akşam Ruzomberok ile hazırlık maçı oynayacak. Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Trabzonspor'un Ruzomberok maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Ruzomberok Trabzonspor maç kadrosu ilk 11!

TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI İLK 11

Trabzonspor Ruzomberok maçı 11'i şu şekildedir:

Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Vişça, Cihan, Trezeguet, Dragus.

Ruzomberok 11'i: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec.

TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ruzomberok maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ruzomberok maçı saat 20.30'da başlayacak.