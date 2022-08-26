Trabzonspor rakibi kim oldu? UEFA Trabzonspor kiminle eşleşti?

Futbolseverlerin heyecanla beklemiş olduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'da İstanbul'da gerçekleşti. Ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor 5 bin 500 puanla 4. Torbada yer alıyor. Peki, Trabzonpor rakibi kim oldu? UEFA Trabzonspor kiminle eşleşti?

Şampiyonlar Ligi'nden Kopenhag'a mağlup olarak ayrılan bordo- mavili takım UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam edecek. Play-off turlarının bitmesiyle Avrupa Ligi'nde grupların belli olacağı torbalar dün çekilmişti. Bugün 26 Ağustos Cuma günü ise gruplar belli oluyor. UEFA Trabzonspor rakibi kim oldu? Avrupa Ligi Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor hangi grupta?

TRABZONSPOR RAKİBİ KİM OLDU?

Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turları bitti şimdi ise gruplar belirleniyor. Ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un rakibi kim olacak? Sorular tüm futbolseverlerin ve bordo-mavili takımın taraftarları tarafından merakla bekleniyor ve araştırılıyor. Şuan süren kura çekiminde Trabzonspor'un rakibi henüz belli oldu.

TRABZONSPOR HANGİ TORBADA YER ALIYOR?

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.