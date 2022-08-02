İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Kopenhag hangi ülkenin takımı? İşte detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ülkemizi temsil etmek isteyen şampiyon Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu. Bordo mavili temsilcimiz Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak.

ELENİRSE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALACAK

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.

BU TURDA PARA ÇOK

Temsilcimiz turu geçtiği takdirde 11 sene sonra yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmış olacak. Ve bu da kulüp kasasına 19 milyon avroluk bir kazancın girmesi anlamına gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimleri ise 25 Ağustos'ta yapılacak.

DİĞER EŞLEŞMELER İSE ŞU ŞEKİLDE;

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - ??Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)