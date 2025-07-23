Trabzonspor Persepolis CANLI izle! Trabzonspor Persepolis maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

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TRABZONSPOR PERSEPOLİS CANLI NEREDEN İZLENİR?

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TRABZONPOR PERSEPOLİS MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Persepolis maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONPOR PERSEPOLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Persepolis maçı bu akşam saat 17.00 itibariyle başlayacak.

TRABZONPOR PERSEPOLİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Persepolis maçı Erzurum'da, Erzurum Stadyumu'nda oynanacak.