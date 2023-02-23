Trabzonspor, UEFA KOnferans Ligi'nde deplasmanda Basel ile karşılaşıyor. İLk maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, Peki, Trabzonspor penaltı mı kaçırdı? Bakasetas penaltı mı kaçırdı?

Trabzonspor penaltı mı kaçırdı ve Bakasetas penaltı mı kaçırdı gibi konular Trabzonspor Basel maçı ile ilgili olarak sıkça araştırıldı. Peki, Trabzonspor penaltı mı kaçırdı? Bakasetas penaltı mı kaçırdı?

TRABZONSPOR PENALTI MI KAÇIRDI?

Maç 1-0 Basel üstünlüğü ile devam ederken 25. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Penaltı kullanırken ayağı kayan Bakasetas'ın dengesi bozuldu. Bakasetas topu auta gönderdi ve penaltıyı kaçırdı.