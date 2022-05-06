Trabzon'da açılan pankart Trabzon'un açtığı pankart neydi sorusu ile gündeme taşındı. Maçta açılan pankart Türkiye'nin gündemine oturdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluk maçında açtığı pankarta ilişkin konuşan Koç, "Fenerbahçe Takım Otobüsü'ne hem de Trabzon il sınırında yapılan, herkesi öldürmeye çalışan, belki de ülkemizi karıştırmayı hedefleyen, bize göre burada da FETÖ'nün parmağı var ve hala faili meçhul olan, Türkiye'de faili meçhul olaylar var ama bu derece önemli bir olayda yok. Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız" dedi. Peki, Trabzonspor pankartı neydi? Trabzonspor'un açtığı pankart nedir? Trabzonspor Fenerbahçe pankart gerilimi detayları!

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇINDA AÇILAN PANKART

Trabzonspor'un Antalyaspor maçında açtığı pankarta ilişkin konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bordo-mavili kulübün 2010-2011 şampiyonluğunu sahiplenmesine de ateş püskürdü. Koç yaptığı basın toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.

Kanaryanın namlunun ucunda resmedildiği pankarta tepki gösteren Koç, "Bizim stadyumda 12 yaşında bir çocuk, yabancı dilde Ferdi formanı alabilir miyim yazdığı pankart ne dediği anlaşılmadığı için alınmamıştır. Bir de bu devasa paçavra pankarta bakın. Şimdi İstanbul'da istinasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olunca kural tanımazlık acaba bizim bilmediğimiz bir kural mı var. Emniyetin kuralları şehirlere göre farklı mı işliyor? Oradaki yetkililer kuralları uygulama konusunda çekiniyor ya da korkuyorlar mı? Çekiniyorlarsa kimden çekiniyorlar?" dedi.

MAÇTA AÇILAN PANKART NEYDİ?

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında koreografide kullanılan pankart ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli külupten yapılan açıklamada, "Toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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