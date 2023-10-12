Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı mı araştırılmaktadır. Bjelica'nın ayrılış nedeniyle ilgili detaylar sorgulatılıyor. Peki, Trabzonspor Nenad Bjelica ayrıldı mı? Nenad Bjealica teknik direktörlükten neden ayrıldı? İşte detaylar...

Trabzonspor Nenad Bjelica ayrıldı mı? Nenad Bjealica teknik direktörlükten neden ayrıldı?

Trabzonspor'da kötü gidişin faturası teknik ekibe kesildi. Nenad Bjelica Trabzospor'dan ayrıldı mı merak konusu oldu. Taraftarlar ve futbolseverler ayrılığın nedenini merak ediyor. Arama motorlarında Nenad Bjealica ayrıldı mı sorgulatılıyor. Peki, Trabzonspor Nenad Bjelica ayrıldı mı? Nenad Bjealica teknik direktörlükten neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR NENAD BJEALİCA AYRILDI MI?

NENAD BJEALİCA KİMDİR?

Osijek'te doğan Bjelica, 1989-90 sezonunda yerel bir kulüp olan Metalac Olt'ta oynamaya başladı. Kısa sürede NK Osijek'e transfer oldu ve İspanya'ya gitmeden önce burada neredeyse dört sezon geçirdi. Bjelica, teknik direktörlük kariyerine 15 Eylül 2007'de FC Kärnten'de futbolcu-antrenör olarak başladı. Oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sadece bir gün sonra, 1 Temmuz 2008'de tam bir menajerlik sözleşmesi imzaladı.

Bjelica, Mart-Aralık 2009 tarihleri arasında Lustenau 07'de, Mayıs 2010-Haziran 2013 tarihleri arasında Wolfsberger AC kulübünde teknik direktörlük yaptı. Bjelica, 17 Haziran 2013 tarihinde Austria Wien'in yeni teknik direktörü oldu. Kulüple birlikte 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanarak son eleme turunda Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb'i mağlup etti. Bjelica 16 Şubat 2014 tarihinde görevden alındı. Austria Wien sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanamadığı için sözleşmesi sona erdi.

Haziran 2014'te Serie B ekibi Spezia tarafından işe alındı. Spezia başında çıktığı 61 maçta, 21 galibiyet, 18 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son üç maçını kaybeden Spezia'da, 22 Kasım 2015 tarihinde Bjelica ile yollar ayrıldı. 30 Ağustos 2016'da Polonya ekibi Lech Poznan'a teknik direktör olarak getirildi. 10 Mayıs 2018'de Lech'teki sözleşmesi feshedildi