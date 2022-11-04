UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, 3 Kasım günü oynanan maçın ardından Avrupa Ligi'ne veda ederek Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda oynamaya hak kazanmasının ardından futbolseverler Trabzonspor muhtemel rakipleri kim? sorusunu merak etti. Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Konferans Ligi'nde serüven devam ederken merak edilenler arasında Trabzonspor'un rakibi yer alıyor. Peki, Trabzonspor muhtemel rakipleri kim? Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi rakibi belli mi?

Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. Trabzonspor, Konferans Ligi'ne play-off Sivasspor ve Başakşehir ise son 16 turundan devam edecek. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, 3 Kasım günü oynanan maçın ardından Avrupa Ligi'ne veda ederek Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda oynamaya hak kazanmasının ardından futbolseverler Trabzonspor muhtemel rakipleri kim? sorusunu merak etti. Peki, Trabzonspor muhtemel rakipleri kim? Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi rakibi belli mi? İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek Konferans Ligi'ne play-off turunda oynamaya hak kazanan Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak.

7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.

22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.

41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.

67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ferencvaros karşısında ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dönemlerin ilk yarısı itibarıyla en iştahlı, görkemli oyununu oynadık. Oyun planına sadık kaldık. Pozisyon zenginliği, rakibe baskı, pozisyon vermeme anlamında istediklerimizi yaptık. İlk yarı itibarıyla büyük keyif aldık." dedi.

İkinci yarı ise dengeli bir oyun olduğunu kaydeden Avcı, "Kontrol bizim elimizdeydi. Rakibe sadece 1 şut pozisyonu verdik. Ancak daha fazla üretmeliydik. Oyuncuların sürelerini, sakatlıkları düşündük. Umut'un ufak sakatlığı vardı. İhtiyaç duysak alacaktık ama almadık. Oyuna giren çıkanlar doğru cevap verdi. Grubun liderini tek yenen takımız. 9 puanla 3. sırada kaldık. Kısmet, yol haritası böyle oldu. Oyuncularımı, rakibi tebrik ediyorum. Başakşehir lider çıktı, Sivasspor lider çıktı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Ülke futboluna katkı sağlıyorlar." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a 1-0 yenilmesine karşın grubu lider bitiren Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov, mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

Cherchesov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Deplasmanda tabii ki biz de kazanmak istedik. Onlar da kazanmak istedi. İyi bir maç oynadık. Biz grup lideri olarak çıktığımız için mutluyuz. 47 yılın ardından grup lideri olarak bir sonraki aşamaya çıkmayı garantiledik." dedi.

Her maçın analizini yaptıklarını, bu karşılaşmanın da analizini yapacaklarını anlatan Cherchesov, bu şekilde yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şöyle:

Fiorentina

Anderlecht

Lech Poznan

Partizan

Dnipro

Gent

Cluj

Basel